Стало известно, где похоронят экс-главу ЦИК Владимира Чурова Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ушедшего из жизни в возрасте 70 лет бывшего главы Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Владимира Чурова могут похоронить в федеральном военном мемориале «Пантеон защитников отечества» в Мытищах или же на Троекуровском кладбище. Об этом в интервью «Комсомольской правде» рассказал бывший зампред Центризбиркома РФ, а на данный момент депутат Госдумы Леонид Ивлев.

Как уточнил депутат, бывшего главу Центризбиркома РФ могут похоронить на одном из этих двух кладбищ, учитывая его дипломатический ранг. Напомним, в 2016 году Владимир Чуров стал послом по особым поручениям Министерства иностранных дел РФ.

Как писал сайт KP.RU, Владимир Чуров утром в среду, 22 марта умер в больнице, а незадолго до этого он перенес операцию после обширного инфаркта. При этом в минувшую пятницу, 17 марта, бывший глава Центральной избирательной комиссии РФ отметил свой 70-летний юбилей.