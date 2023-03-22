Лавров назвал шагом к эскалации решение Лондона поставить Киеву снаряды с обедненным ураном

Сергей Лавров Фото: REUTERS

Решение Британии о поставках снарядов с обедненным ураном на Украину приведет к дальнейшей эскалации конфликта. Об этом заявил журналистам глава министерства иностранных дел (МИД) России Сергей Лавров в среду, 22 марта 2023 года.

"Это шаг к дальнейшему наращиванию эскалации, качественному", - подчеркнул Лавров.

Министр напомнил, насколько губительным было применение таких боеприпасов Соединенными Штатами в Югославии.

"Был резкий всплеск опасных заболеваний, на десятилетия была заражена почва, - уточнил Лавров. - Это к разговору о том, что Запад печется о сельском хозяйстве на Украине".

Руководитель российского внешнеполитического ведомства также обратил внимание, что Организация объединенных наций (ООН) регулярно рассматривает резолюции о запрете применения подобных снарядов, но они блокируются Британией, США и Францией.

Напомним, посольство России в Лондоне предупредило, что поставка Великобританией подобных снарядов Киеву грозит дальнейшей эскалацией конфликта.

Дипломаты отметили, что боеприпасы с обедненным ураном имеют радиоактивность, высокую токсичность и канцерогенность, а их применение может вызвать рост онкологических заболеваний и нанести огромный ущерб экологии Украины.