Макрон допустил, что пенсионная реформа вступит в силу до конца 2023 года

Пенсионная реформа была одним из предвыборных обещаний Макрона Фото: REUTERS

Президент Франции Эммануэль Макрон в интервью телеканалам TF1 и France 2 заявил, что пенсионная реформа, вызвавшая множество протестов населения в крупнейших городах страны, “продолжит свой демократический путь”. Политик выразил надежду, что изменения в закон вступят до конца 2023 года.

"Этот текст продолжит свой демократический путь" – сказал Макрон, уточнив, что при принятии реформы правительству удалось соблюсти все формальные процедуры. Также политик напомнил, что для принятия законопроекта нужно дождаться одобрения Конституционного совета Франции.

Напомним, во Франции вспыхнули массовые протесты задолго до принятия закона об изменении пенсионного возраста. Его постепенное повышение с 62 до 65 лет было одним из предвыборных обещаний президента Макрона. Законопроект был принят без согласования парламента Франции, что было воспринято некоторыми аналитиками как слабость французского президента.