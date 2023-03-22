В Госдуму внесли законопроект о списании кредитов погибших участников СВО с родителей-созаёмщиков

Новый законопроект поможет защитить близких родственников военнослужащих в тяжелых жизненных ситуациях. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На рассмотрение в Госдуму внесли законопроект о полном списании кредитов погибших или получивших тяжелую инвалидность участников СВО с созаемщиков-родителей (или опекунов). Об этом в среду, 22 марта, сообщил один из авторов законодательной инициативы, секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак. Поправки в закон подготовила рабочая группа по вопросам спецоперации, которую возглавляет Турчак.

«Рабочая группа по вопросам СВО внесла в Госдуму законопроект, расширяющий положение закона о кредитных каникулах на всех созаемщиков участника СВО. До сих пор этой льготой могли воспользоваться только супруга, дети и иждивенцы. Теперь же - все созаемщики, включая родителей и усыновителей», - рассказал Андрей Турчак в своем Telegram-канале.

Сейчас закон составлен так, что если у погибшего или получившего тяжелую инвалидность бойца есть родители-созаемщики, кредит ложится на их плечи. Новые поправки внесут полную ясность и избавят близких военнослужащих от финансового бремени. Как пояснил Турчак, законопроект уточняет порядок списания кредитных обязательств участника спецоперации в случае его гибели или получения инвалидности.

«Кредит погибшего в СВО военнослужащего (включая добровольцев и мобилизованных) в подобной ситуации будет обнуляться», – подчеркнул Турчак.

Секретарь генсовета партии «Единая Россия» также сообщил, что законопроект был включен во второй доклад, который рабочая группа по вопросам СВО направила президенту Владимиру Путину на прошлой неделе по итогам выездного заседания в Краснодарском крае.

По словам заместителя главы рабочей группы, вице-спикера Совета Федерации Николая Журавлёва, новый законопроект поможет защитить близких родственников военнослужащих в тяжелых жизненных ситуациях, связанных с кредитными обязательствами.

«Переживая тяжёлую утрату сына, сегодня родители могут оказаться ещё и серьёзно обременены финансово. Подобная ситуация недопустима», – подчеркнул Николай Журавлев.

Рабочая группа по вопросам спецоперации была создана по распоряжению президента Владимира Путина. В ее состав вошли депутаты Госдумы и члены Совета Федерации, представители всех парламентских партий, лидеры общественных организаций, ведущие военные корреспонденты и сотрудники Министерства обороны. В задачи группы входят постоянный контроль за обеспечением участников СВО, содействие в получении мобилизованными и их родственниками положенных выплат и мер поддержки, а также другие вопросы, связанные со спецоперацией.