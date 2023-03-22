ПСБ получил награду за вклад в развитие HR-рынка

Банк получил награду в рамках XXIII международной выставки-конференции HR EXPO PRO, где представил результаты крупнейших проектов в области обучения и развития персонала.

Высокую оценку жюри HR EXPO PRO получили Школа цифровых ролей ПСБ, где банк готовит специалистов с учетом вызовов цифровой трансформации, «Спикерский клуб» - масштабный проект в области публичных коммуникаций и корпоративной культуры и программа развития руководителей «Горизонты лидера».

«ПСБ реализует ряд крупных образовательных проектов для персонала - банк отводит особую роль корпоративному обучению и постоянно расширяет подходы к развитию компетенций сотрудников, при этом делает акцент на таких навыках будущего как коммуникации, способность к эффективной работе в команде, критическое мышление и креативность. Так, к примеру, в «Спикерском клубе» мы учим участников выступать публично, отстаивать свою точку зрения, приводить весомые аргументы, грамотно и эффективно взаимодействовать со слушателями. Наши новые форматы обучения уже доказали свою эффективность на практике и оценены экспертным жюри премии HR EXPO PRO», — сказала начальник управления обучения и развития персонала ПСБ Татьяна Меньшова.

Выставка-конференция HR EXPO PRO и награждение лучших компаний в области HR проводятся с 2000 года. В этом году в рамках выставки-конференции представители отрасли, власти, бизнес-сообщества обсуждали, как в эпоху перемен сохранить устойчивость и при этом гибко подстроиться под новые тренды в управлении человеческими ресурсами. В мероприятии приняли участие более ста экспонентов и три с половиной тысячи человек. Еще пять тысяч смотрели онлайн-трансляцию.