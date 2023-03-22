IIHF продлила отстранение сборных России и Белоруссии на сезон-2023/24

Сборные России и Белоруссии не допущены до участия в сезоне 2023/24 Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сборные России и Белоруссии по хоккею с шайбой не будут допущены к участию в международных турнирах под эгидой IIHF сезона 2023/24. Об этом в среду, 22 марта 2023 года, стало известно из решения Совета Международной федерации хоккея (IIHF), опубликованного на их официальном сайте.

Из сообщения следует, что сборные были отстранены от международных соревнований на основе детальной оценки, проведенных компанией, специализирующейся на оценке рисков на фоне глобальных проблем. Федерация решила, что участие России и Белоруссии может быть небезопасным в предстоящем сезоне.

“Таким образом, IIHF продолжит сезон-2023/24 без сборных России и Белоруссии” – говорится в сообщении.

Напомним, известный хоккеист Вячеслав Фетисов в эфире радио “Комсомольская правда” отмечал, что современный спорт стал сильно политизирован. Также недавно в интервью «КП Спорт» он рассказывал, как может развиваться КХЛ в условиях отстранения от международных соревнований.