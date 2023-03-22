Путин заявил о необходимости поддерживать языковое разнообразие в России Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Президент России Владимир Путин заявил о том, что сегодня крайне важно поддерживать языковое многообразие в России. По словам главы государства, оно серьёзно пострадало после распада СССР, о чём он рассказал во время награждения молодых деятелей искусства в Кремле.

Тема языкового многообразия была затронута режиссёром Айдаром Заббаровым, который рассказал президенту о том, что театр в Татарстане - это не только площадка для искусства, но и место, где сохраняется языковая идентичность. Путин разговор охотно поддержал.

Глава государства отметил, что после того как Советский Союз распался, были утрачены и многие институты поддержания национальных языков, которых было, между прочим, 170-175 по всей стране. Путин с сожалением указал на то, что многие из этих языков практически не сохранили своих носителей, что лишний раз указывает на необходимость поддерживать это многообразие.

Заббаров также указал на то, что многим национальным театрам приходится ставить спектакли на русском языке, и Путин призвал создавать новые формы поддержания языка. Президент сказал, что над этим нужно будет подумать, ведь спрос на постановки на иных языках явно будет меньше, чем на русскоязычные.

Ранее KP.RU сообщал о том, что Путин, во время награждения молодых деятелей культуры, заметил отсутствие артиста балета Сергея Полунина в зале.