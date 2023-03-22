Врач-альголог Тараненко предупредила об опасности протеиновых батончиков Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Врач-альголог Мария Тараненко рассказала, что протеиновые батончики, вопреки распространенному мнению об их пользе, несут и вред. Газете.ru специалист объяснила, что опасность несут сахар и консерванты в составе.

Протеиновые батончики ценят за высокое содержание белка. Однако врачи считают, что у этого продукта есть и весомые недостатки.

— Да, белка там будет чуть больше, но добавленный сахар, консерванты нивелируют это преимущество, — отметила Мария Тараненко.

Как альтернативу сладким перекусам врач посоветовала брать чипсы из сушеных водорослей, они также помогают в профилактике дефицита йода и повышают иммунитет.

Кондитер Дмитрий Дюран предостерег от злоупотребления ПП-десертами. Специалист по правильному питанию в беседе с Life.ru пояснил, что в составе таких сладостей могут неполезные и даже опасные трансжиры, маргарин, спреды, ненатуральные красители, ароматизаторы, концентраты и свободные сахара в большом количестве.

А изданию ФАН Дюран также рассказал, что веганские десерты также имеют недостатки — например, они очень калорийны, хотя питательная ценность их ниже, чем у традиционных.