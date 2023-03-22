Инна Шалыто покинула должность гендиректора "Роскино"

Инна Шалыто покинула пост гендиректора "Роскино"

В пресс-службе Министерства культуры России 22 марта 2023 года сообщили, что Инна Шалыто покинула пост гендиректора "Роскино". Временно исполняющей обязанности генерального директора организации была назначена Екатерина Наумова.

В пресс-службе отметили, что под управлением Инны Шалыто “Роскино” переориентировалось на международное направление и занялось продвижением российского контента в страх Азии, СНГ, Ближнего Востока и Северной Африки.

Также в ведомстве заметили, что при поддержке Министерства культуры компания организовала 25 мероприятий под брендом Russian Film Festival (RFF) в 19 странах. “Роскино” запустило образовательный фонд Roskino Academy и провело семинары для русских кинематографистов с привлечением международных специалистов.

Как писал ранее сайт KP.RU, Инна Шалыто была главой Комитета по туризму Санкт-Петербурга, а в апреле 2022 года стала новым руководителем компании «Роскино».