Россиянам назвали лучшую валюту для сохранения сбережений Фото: Артем КИЛЬКИН

Директор по инвестициям УК «Открытие» Виталий Исаков назвал юань хорошим вариантом для хранения сбережений и диверсификации их. Как отметил эксперт в разговоре с Lenta.ru, планы по увеличению товарооборота между РФ и КНР не повлияют на курс китайской валюты и поэтому заработать на этом не особо получится.

Исаков отметил, что разумно оставлять на долю юаня в инвестпортфеле от 10 до 30%. Высокую доходность валюта не принесет. Если же цель состоит именно в получении прибыли, то нужно смотреть на рынок акций.

— Скорее, стоит рассматривать юань как способ диверсификации вложений. Текущим держателям долларовых сбережений стоит рассмотреть возможность вложения в инструменты, лишенные инфраструктурного риска, такие как замещающие облигации на Московской бирже, — подчеркнул эксперт.

Эксперт по фондовому рынку Александр Шепелев в беседе с Life.ru высказал аналогичные рекомендации. Специалист объяснил, почему в некоторых случаях юань может быть идеальным помощником инвесторов, а также рассказал о подводных камнях китайской валюты.

Также ранее Владимир Путин заявил, что Россия поддерживает использование китайских юаней в расчетах при торговле со странами Азии, Африки и Латинской Америки. Как пояснил аналитик Сергей Раманинов RT, такое решение помогает снизить давление от экономических санкций и способствует развитию связей РФ с другими странами.