МВД предложило стимулировать мигрантов к изучению русского языка скидками на НДФЛ

Трудовым мигрантам могут предоставить скидку на НДФЛ в зависимости от знания русского языка Фото: Алексей БУЛАТОВ

Министерство внутренних дел России предлагает стимулировать трудовых мигрантов к изучению русского языка скидкой на НДФЛ, которая будет зависеть от уровня владения им. Предложение было высказано в ходе выступления начальника Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентины Казаковой в Государственной Думе.

В ведомстве предлагают снижение налога на доходы - от 10 до 50 процентов в зависимости от знания истории России, законодательства и русского языка. Также Казакова предложила ввести языковой рейтинг, и обязывать мигрантов выплачивать дополнительный платеж, если после адаптационного периода этот рейтинг будет слишком низким.

“Если у тебя все хорошо, то у тебя может авансовый платеж понижаться, если плохо - может увеличиваться. Может обнуляться в случае совершения отдельных административных правонарушений, мелких, естественно” – подчеркнула она.

Как писал ранее сайт KP.RU, экономическая ситуация в России привлекает небывалое количество мигрантов. В 2022 году в Россию на заработки приехало 3,47 млн граждан СНГ. Недавно президент России Владимир Путин дал указание профильным ведомствам оценить, какие специалисты из числа мигрантов наиболее востребованы в России и комплексно проработать вопрос миграции.