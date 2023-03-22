В Самарской области горит многоэтажка, эвакуировано 60 человек

В Самаре гори многоквартирный дом, эвакуированы 60 человек. Фото: Олег УКЛАДОВ

Крупный пожар произошел в Самарской области в среду 22 марта. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

Сообщается, что возгорание случилось в многоквартирном жилом доме на улице Красноармейской в Самаре.

По информации МЧС, вначале площадь возгорания составляла 180 квадратных метров, позже огонь распространился на 1300 квадратных метров.

«Эвакуировано 60 человек, по предварительной информации, пострадавших нет», - сообщили в пресс-службе.

Пожар тушат 125 человек, задействовано более сорока единиц техники.

Напомним, в январе 2023 года шесть человек погибли на пожаре в гостинице в Москве, среди них было двое детей. Еще девять пострадали. Пожар устроил жилец-поджигатель.

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