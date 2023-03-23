Активистка прервала выступление Блинкена в Сенате и призвала его к мирным переговорам по Украине

Выступление Блинкена в сенате прервала активистка и потребовала от США содействия переговорам по урегулированию украинского кризиса. Фото: REUTERS

Во время выступления госсекретаря США Энтони Блинкена в сенате в среду 22 марта женщина, находившаяся в задних рядах, начала выкрикивать призывы и обвинения в адрес Блинкена.

Позже выяснилось, что активистка Медея Бенджамин представляла организацию Code Pink, которая распространила видео с акции в сенате. Бенджамин во время своего выступления обвинила Блинкена в нежелании вести диалог с Россией по урегулированию украинского конфликта и призвала его «быть дипломатом». Также активистка заострила внимание на мирных предложениях Китая, отметив, что если США они не устраивают, Вашингтон должен был предложить свою мирную программу и подчеркнула, что решение украинской проблемы в переговорах, а не в отправке Киеву оружия.

Сообщается, что Медею Бенджамин вывели из зала сотрудники правоохранительных органов.

Напомним, Китай предложил план мирного урегулирования украинского конфликта из 12 пунктов. Почему Запад отшатнулся от китайского плана разрешения конфликта вокруг Украины, читайте здесь на KP.RU.

Как писал сайт KP.RU, 15 ноября 2022 года президент Украины Владимир Зеленский в ходе онлайн-выступления на саммите G20 озвучил свое видение шагов для возобновления мира на Украине.

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что предложенные Зеленским условия мирного соглашения заведомо неприемлемы.

Ранее бывший президент США Дональд Трамп призвал Вашингтон организовать мирные переговоры между Россией и Украиной.