Пленный боец ВСУ рассказал, что Киев отправляет на передовую людей с инвалидностью

Пленный солдат ВСУ рассказал об отправке инвалидов на передовую. Фото: REUTERS

Командование ВСУ отправляет на передовые позиции людей с инвалидностью. Об этом рассказал украинский военнослужащий Евгений Иванников, который был взят в плен в ЛНР.

По словам Иванникова, он ранее перенес операцию по удалению части легкого, но тем не менее был отправлен на передовую. Также пленный рассказал об известных ему как минимум пяти случаях нахождения людей с инвалидностью в числе военнослужащих, принимающих участие в боевых действиях.

«У нас был человек – в двух пятках пластины, чуть больше года после операции. Все были с проблемами, когда брали нас, говорили, что все здоровы. Один вот шел на позиции, 57 или 58 лет ему, сердечный приступ, прямо оттуда эвакуировали», - цитирует Евгения Иванникова РИА Новости.

Военнослужащий связал значительные потери ВСУ в том числе с отправкой на передовую людей с инвалидностью.

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