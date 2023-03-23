«Хуже быть не может». Илон Маск оценил состояние банковской системы США

Илон Маск высказался о банковской системе США. Фото: REUTERS

Миллиардер из США Илон Маск назвал неудовлетворительным состояние американской банковской системы. Об этом он написал в социальной сети Twitter, оценив ситуацию словами «хуже быть не может». Маск высказался по поводу банковской отрасли США после заявления ФРС о ее безопасности.

Напомним, в США всего за два дня обанкротился один из крупнейших банков, существовавший почти полвека Silicon Valley Bank. Почему так произошло, читайте здесь на KP.RU.

Почему крах американских банков вызвал панику, читайте здесь на KP.RU.

Тем временем президент США Джо Байден поручил Минфину и директору совета по нацэкономике найти решение проблемы банкротства калифорнийского банка Silicon Valley и нью-йоркской кредитной организации Signature Bank, и оно было выработано.

Напомним, в случае наступления дефолта Соединенные штаты потеряют доверие международных партнеров. Также будет подорвано доверие к доллару как к резервной валюте. Такой прогноз дала руководитель Минфина США Джанет Йеллен, выступая на слушаниях в американском конгрессе.