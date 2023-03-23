Эвакуированная жительница Артемовска: ВСУ за три дня уничтожили жилой район

Жительница Артемовска рассказала, как ВСУ разрушили обстрелами жилой микрорайон города. Фото: REUTERS

Жительница Артемовска Ирина Турова рассказала, как украинские войска за три дня уничтожили спальный район города, который назывался Ступки. По словам женщины, это произошло в конце февраля при отступлении ВСУ из Артемовска.

«За три дня ни одного дома нету, камня на камне не оставить», - рассказала Ирина Турова РИА Новости.

Женщина уточнила, что украинские войска вначале обстреливали район Ступки из минометов, позже расстреляли оставшиеся дома и жителей из танка и закидывали гранаты в подвалы, где прятались мирные жители. По словам женщины, рядом с подвалом, где она пряталась от обстрелов, разорвалось порядка 130 мин.

Ирину Турову эвакуировали из Артемовска российские военные.

Ранее минобороны сообщило, что ВС России ликвидировали более 300 бойцов ВСУ на Донецком направлении за прошедшие сутки. Суммарные потери ВСУ со всех направлений за сутки составили более 500 бойцов.

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