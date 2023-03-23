В США назвали российскую банковскую систему более устойчивой по сравнению с западной

Forbes назвал российскую банковскую систему более устойчивой по сравнению с западной. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Издание Forbes назвало российскую банковскую систему более устойчивой в условиях кризиса по сравнению с западной. Такое мнение выразил колумнист Кеннет Рапоза в публикации «Где российский банковский кризис?».

«Российского банковского кризиса не произошло», - написал Рапоза, отметив, что российский рубль за последнее время укрепился. Также эксперт заметил, что россияне не выстраиваются в очереди в банки, чтобы спешно забрать свои вклады.

Кеннет Рапоза назвал причиной устойчивости российской банковской системы то, что Центробанк заранее устранил «слабые звенья» в этой сфере.

Ранее миллиардер Илон Маск назвал неудовлетворительным состояние американской банковской системы. Об этом он написал в социальной сети Twitter, оценив ситуацию словами «хуже быть не может».

Тем временем в США всего за два дня обанкротился один из крупнейших банков, существовавший почти полвека Silicon Valley Bank. Почему так произошло, читайте здесь на KP.RU.

Напомним, в случае наступления дефолта Соединенные штаты потеряют доверие международных партнеров. Также будет подорвано доверие к доллару как к резервной валюте. Такой прогноз дала руководитель Минфина США Джанет Йеллен, выступая на слушаниях в американском конгрессе.