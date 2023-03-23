Поляков возмутило видео нападения группы украинских подростков на польских сверстников

В Польше на видео попал конфликт между украинскими и польскими подростками. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В польском городе Вроцлав произошел конфликт группы украинских подростков с группой польских сверстников, причем одного из польских подростков несколько раз ударили по лицу. Видео инцидента попало в сеть. В частности, ролик выложил на своей странице в социальной сети политик Веслав Совинский.

Совинский, который представляет правую партию «Национальное движение» и является президентом ассоциации «Бещадская национальная инициатива», заявил, что подобные инциденты сейчас «предпочитают замалчивать».

«Как нация, мы столкнулись с проблемой, которую нельзя заметать под ковер. Такие ситуации встречаются и будут становиться лишь чаще», - заявил политик.

Ранее польский бизнесмен, благодаря которому 40 украинских беженцев получили крышу над головой, был оштрафован за «оскорбление украинцев» и «ксенофобию». Предприниматель Анджеевский приютил на своей базе отдыха 40 украинских беженцев несмотря на то, что его фирма испытывала финансовые трудности. В то же время бизнесмен открыто высказывал в сети отрицательное мнение о Гитлере и Бандере и делился постами на эту тему в соцсетях, за что и был оштрафован.

Тем временем Польша намерена взыскать с украинских беженцев ранее выданные пособия на 500 тысяч долларов.

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