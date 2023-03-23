В России придумали «Щит» для маскировки объектов от дронов с тепловизором

В России придумали "Щит" от оснащенных тепловизорами дронов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Российские специалисты придумали технологию, которая позволяет скрывать объекты от беспилотников с тепловизорами. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на гендиректора компании «Армакс» Михаила Закроева.

Разработка называется «Щит» и представляет собой плёнку, которая укрывает объекты. На эту пленку проецируется изображение местности.

«Объекты, спрятанные под «Щитом"» не будут видны даже из космоса. Это выглядит как какая-то магия», - рассказал специалист.

Компания намерена предложить новую технологию Минобороны для дальнейших испытаний.

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