Рябков назвал невозможными переговоры с США по устранению озабоченностей России по ДСНВ

Сергей Рябков Фото: Алексей БУЛАТОВ

Соединенным Штатам следовало раньше договариваться с Россией об устранении озабоченностей Москвы по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), сейчас это невозможно. Об этом заявил заместитель главы министерства иностранных дел (МИД) РФ Сергей Рябков в ходе выступления на дискуссии клуба "Валдай".

По его словам, американская сторона неправомерно вывела из расчета по ДСНВ свыше ста единиц вооружения, и Россия тщетно пыталась достучаться до Вашингтона многие годы. Теперь же Белому дому удобно заявлять, что Москва "хлопнула дверью, когда можно было договориться", уточнил замглавы МИД РФ.

"Нет, уважаемые коллеги в США, договариваться нужно было раньше, сейчас это уже невозможно", - подчеркнул Рябков.

Как ранее писал сайт KP.RU, президент России Владимир Путин подписал закон о приостановке участия РФ в Договоре о стратегических наступательных вооружениях. Решение о возобновлении действия ДСНВ может быть принято президентом РФ.

В пояснительной записке уточняется, что США намеренно не выполняют свои обязательства в указанной сфере деятельности. Это и стало официальной причиной приостановки сотрудничества.