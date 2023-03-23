Что произошло в ночь на 23 марта

Дмитрий Медведев: поставки западного оружия на Украину приближают ядерный Апокалипсис. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что угроза ядерного апокалипсиса возросла. Медведев отметил, что она возрастает с каждым днем поставок иностранного оружия в зону конфликта на Украине.

Российские специалисты придумали технологию, которая позволяет скрывать объекты от беспилотников с тепловизорами. Разработка называется «Щит» и представляет собой плёнку, которая укрывает объекты. На эту пленку проецируется изображение местности. Разработчики утверждают, что скрытые под «Щитом» объекты невозможно будет увидеть даже из космоса.

В польском городе Вроцлав произошел конфликт группы украинских подростков с группой польских сверстников, причем одного из польских подростков несколько раз ударили по лицу. Польский политик Совинский заявил о недопустимости замалчивания таких инцидентов.

Западные страны должны быть готовы к тому, что украинский конфликт затянется надолго. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Он добавил, что не видит перспектив урегулирования конфликта в настоящее время и призвал западные страны наращивать производство боеприпасов и вооружений, чтобы не только поставлять их на Украину, но и укреплять собственную оборону.

Издание Forbes назвало российскую банковскую систему более устойчивой в условиях кризиса по сравнению с западной.

Вернувшийся из украинского плена донецкий доброволец рассказал о пытках голодом, электрическим током и водой.

Жительница Артемовска Ирина Турова рассказала, как украинские войска за три дня уничтожили спальный район города, который назывался Ступки. По словам женщины, это произошло в конце февраля при отступлении ВСУ из Артемовска.

Миллиардер из США Илон Маск назвал неудовлетворительным состояние американской банковской системы. Об этом он написал в социальной сети Twitter, оценив ситуацию словами «хуже быть не может».

Риск глобального распространения холеры очень высок. Такой вывод озвучила Всемирная организация здравоохранения в докладе, опубликованном на сайте организации в среду 22 марта. Сообщается, что о зарегистрированных случаях холеры сообщили уже 24 страны. Самая неблагополучная ситуация в этом отношении складывается в Африке и на Ближнем Востоке.

Командование ВСУ отправляет на передовые позиции людей с инвалидностью. Об этом рассказал украинский военнослужащий Евгений Иванников, который был взят в плен в ЛНР. По словам Иванникова, он ранее перенес операцию по удалению части легкого, но тем не менее был отправлен на передовую. Также пленный рассказал об известных ему как минимум пяти случаях нахождения людей с инвалидностью в числе военнослужащих, принимающих участие в боевых действиях.

В сети появилось видео мощного взрыва на химическом заводе в Техасе. Сообщается об одном пострадавшем. Эвакуация жителей города Пасадена, где расположено предприятие, не проводилась.