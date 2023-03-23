Politico сообщило о конфликте Германии и Франции из-за автомобилей и ядерной энергетики

Журналисты узнали о разногласиях Шольца и Макрона Фото: REUTERS

Между Берлином и Парижем разгорается конфликт по вопросам запрета автомобилей с двигателями внутреннего сгорания и использования атомной энергетики. Об этом сообщает издание Politico.

Журналисты обратили внимание, что Германия заблокировала решение Евросоюза о прекращении продаж автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, так как это затрагивает интересы немецкого автопрома. Это вызвало критику со стороны Франции.

Париж же требует включения атомной энергетики в список "чистых технологий", что вызывает протесты со стороны Берлина, где в правительство входят представители "зеленых".

Авторы публикации полагают, что диаметрально противоположные позиции стран в нескольких вопросах могут помешать им прийти к единому мнению на предстоящей встрече лидеров стран ЕС, на которой будет обсуждаться экономическая конкурентоспособность блока и поддержка Украины.

Как ранее писал сайт KP.RU, в министерстве иностранных дел (МИД) РФ заявили, что США, Британия, Германия и Франция не могут претендовать на роль посредников в переговорах по конфликту на Украине, так как являются его непосредственными участниками.

В российском внешнеполитическом ведомстве напомнили, что Вашингтон, Лондон, Берлин и Париж ввели против Москвы нелегитимные санкции и занимаются поставками вооружения и боеприпасов Киеву.

Напомним, западные журналисты сообщили, что канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон призывали главу Украины Владимира Зеленского начать переговоры о мире с Москвой во время встречи в Париже в феврале.