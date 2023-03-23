Медведев заявил, что арест Путина за рубежом будет равносилен объявлению войны Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев прокомментировал заявление министра юстиции ФРГ Марко Бушмана о том, что Берлин будет обязан выполнить решение МУС и арестовать президента России Владимира Путина, если тот прибудет на территорию ФРГ. Такое развитие событий станет casus belli, подчеркнул Медведев.

Запредседателя Совбеза России отметил, что в реальности ситуация с "арестом Путина" невозможна, однако если такое теоретически случится, это будет приравнено Россией к объявлению войны.

Также Медведев отметил, что решение МУС негативно влияет на и так не самые хорошие отношения Москвы с Западом.

— У нас и так очень плохие отношения с западным миром, ну хуже вообще, наверное, за всю историю не были. Даже в период, когда Черчилль произносил Фултонскую речь, они были лучше. Вот. И они вдруг принимают вот такое решение в отношении главы нашего государства, — сказал политик.

Ранее Дмитрий Медведев высказался о последствиях ордера на «арест» российского лидера и детского омбудсмена Международным уголовным судом. Такими решениями МУС подрывает доверие к международному праву, заявил он.