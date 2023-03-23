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НовостиПолитика23 марта 2023 5:43

Медведев заявил, что арест Путина за рубежом будет равносилен объявлению войны

Политик назвал такую теоретическую ситуацию casus belli
Мила ГЕНЬ
Медведев заявил, что арест Путина за рубежом будет равносилен объявлению войны

Медведев заявил, что арест Путина за рубежом будет равносилен объявлению войны

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев прокомментировал заявление министра юстиции ФРГ Марко Бушмана о том, что Берлин будет обязан выполнить решение МУС и арестовать президента России Владимира Путина, если тот прибудет на территорию ФРГ. Такое развитие событий станет casus belli, подчеркнул Медведев.

Запредседателя Совбеза России отметил, что в реальности ситуация с "арестом Путина" невозможна, однако если такое теоретически случится, это будет приравнено Россией к объявлению войны.

Также Медведев отметил, что решение МУС негативно влияет на и так не самые хорошие отношения Москвы с Западом.

— У нас и так очень плохие отношения с западным миром, ну хуже вообще, наверное, за всю историю не были. Даже в период, когда Черчилль произносил Фултонскую речь, они были лучше. Вот. И они вдруг принимают вот такое решение в отношении главы нашего государства, — сказал политик.

Ранее Дмитрий Медведев высказался о последствиях ордера на «арест» российского лидера и детского омбудсмена Международным уголовным судом. Такими решениями МУС подрывает доверие к международному праву, заявил он.