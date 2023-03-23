Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+7°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика23 марта 2023 7:06

Times рассказала об украинском спецотряде, цели для которого определяются при помощи спутника ЦРУ

Большая часть миссий подразделения связана со сбросом бомб и корректировкой артиллерийского огня
Мила ГЕНЬ
Times рассказала об украинском спецотряде, цели для которого определяются при помощи спутника ЦРУ

Times рассказала об украинском спецотряде, цели для которого определяются при помощи спутника ЦРУ

Фото: Александр КОЦ

Британская газета Times раскрыла информацию о спецотряде Украины, цели для которого определяются с помощью спутника ЦРУ. Изданию стало известно, что формально подразделение считается полицейским.

Группа тесно сотрудничает с Главным управлением разведки минобороны Украины. При этом цели им назначают в том числе и по информации спутника американской госразведки.

Командующий отрядом рассказал, что группа сама выбирает миссии. У них есть планшет с приложением, в котором появляются потенциальные цели. Программа синхронизирована со спутником ЦРУ. Задачи генерирует как он, так и украинский спутник.

На сегодня большая часть миссий спецотряда связана со сбрасыванием бомб и корректировкой артиллерийского огня.

Бывший министр обороны США Марк Эспер ранее заявлял, что США необходимо продолжать помогать Украине, в том числе и передачей разведданых с американских спутников.