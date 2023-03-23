Times рассказала об украинском спецотряде, цели для которого определяются при помощи спутника ЦРУ Фото: Александр КОЦ

Британская газета Times раскрыла информацию о спецотряде Украины, цели для которого определяются с помощью спутника ЦРУ. Изданию стало известно, что формально подразделение считается полицейским.

Группа тесно сотрудничает с Главным управлением разведки минобороны Украины. При этом цели им назначают в том числе и по информации спутника американской госразведки.

Командующий отрядом рассказал, что группа сама выбирает миссии. У них есть планшет с приложением, в котором появляются потенциальные цели. Программа синхронизирована со спутником ЦРУ. Задачи генерирует как он, так и украинский спутник.

На сегодня большая часть миссий спецотряда связана со сбрасыванием бомб и корректировкой артиллерийского огня.

Бывший министр обороны США Марк Эспер ранее заявлял, что США необходимо продолжать помогать Украине, в том числе и передачей разведданых с американских спутников.