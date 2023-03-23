Андрей Никитин: «Международный юношеский конкурс пианистов имени Рахманинова теперь станет традиционным для Великого Новгорода и будет проходить здесь раз в четыре года»

Андрей Никитин (справа) вместе с народным артистом Денисом Мацуевым и членами жюри конкурса возложил цветы к памятнику Сергея Рахманинова в центре Великого Новгорода, отдав дань уважения гению. Фото: Пресс служба губернатора Новгородской области

«Благодаря поддержке Министерства культуры России и лично Дениса Мацуева, было принято решение, что Международный юношеский конкурс пианистов имени Рахманинова теперь станет традиционным для Великого Новгорода и будет проходить здесь раз в четыре года. Мы, в свою очередь, сделаем все, чтобы он жил и развивался», – подчеркнул Андрей Никитин.

Художественный руководитель и председатель жюри конкурса Денис Мацуев отметил, что среди участников конкурса много талантливых музыкантов.

«То, что мы услышали на видеопрослушивании, было впечатляюще. Дети действительно очень талантливы. Уверен, что новгородская земля станет место притяжения для юных гениев», – сказал Денис Мацуев.

Официальное открытие конкурса состоялось в Новгородской областной филармонии имени А.С.Аренского. На концерте-открытии прозвучали сочинения Сергея Рахманинова в исполнении Московского государственного академического симфонического оркестра под управлением заслуженного артиста Российской Федерации Юрия Ткаченко. Солировал народный артист России, пианист-виртуоз Денис Мацуев.

В первом туре Международного юношеского конкурса им. С.В. Рахманинова примут участие 15 пианистов из России, Колумбии, Китая, Вьетнама, Беларуси. Все этапы конкурса будут транслироваться на официальном сайте конкурса, а также в его официальном сообществе ВКонтакте.

Конкурс проходит при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. Организацию и проведение конкурса при поддержке правительства Новгородской области осуществляет ФГБУК «Росконцерт».