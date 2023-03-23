В крупных городах Нижегородской области стартовал проект «Социальный участковый»

Фото: Олег БУЛЫГИН

В нижегородском Доме народного единства прошла установочная сессия для участников проекта

«Социальный участковый — это, прежде всего, социальный «навигатор» для граждан во всех сферах жизни. Мы хотели бы, чтобы у людей была возможность сформулировать свою просьбу, проблему, идею, желание напрямую через своего представителя. Социальный участковый находится посередине между жителями и властью. С одной стороны, это человек, который может в качестве делегата, представителя пойти в муниципалитет или региональный орган власти и обратиться за решением какой-то проблемы. А, с другой стороны, он доносит позицию людям, рассказывает о дополнительных возможностях», — разъяснил цель проекта Глеб Никитин.

Губернатор определил миссию социального участкового как доверенного лица и добровольного помощника для своих соседей.

Фото: Олег БУЛЫГИН

Предполагается, что один социальный участковый будет представлять в органах власти интересы жителей большого многоквартирного дома, двора или крупного квартала в частном секторе. С каждым жителем своей территории участковому предстоит познакомиться и пообщаться лично.

«Среди задач социального участкового — помощь при оформлении льгот и пособий, в решении коммунальных проблем, продвижении гражданских инициатив. А главное — через него информацию о местных проблемах будут быстрее получать те, кто принимает необходимые решения. В регионе реализуется много различных социальных услуг и мер поддержки федерального, регионального, муниципального уровня. Постоянно появляются новые меры, дополняются, совершенствуются механизмы получения субсидий и льгот. Возникают вопросы, на которые как раз и поможет ответить социальный участковый», — пояснил заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев.

Социальными участковыми стали неравнодушные местные жители с активной гражданской позицией. В их отборе приняли участие лидеры общественных организаций, территориального общественного самоуправления.

Фото: Олег БУЛЫГИН

«В социальные участковые идут настоящие активисты. Важно, чтобы общение с соседями поддерживалось в уважительном тоне, чтобы прочные отношения установились надолго. Социальный участковый не чиновник и не депутат, а такой же человек, живущий поблизости, знающий реальную обстановку», — сказал руководитель проекта Роман Кошелев.

В рамках проекта «Социальный участковый» будет работать информационный центр. Его сотрудники ежедневно станут отвечать на вопросы жителей Нижегородской области по многоканальному телефону: 8-800-551-08-54.