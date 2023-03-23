Врач-иммунолог Крючков заверил, что эпидемия сибирской язвы России не грозит Фото: Артем КИЛЬКИН

В Москве зафиксировали случай заболевания сибирской язвой. Носителя болезни определили в больницу, а многие теперь задаются вопросом: стоит ли ждать новых ограничений в связи с вирусом.

Медики выделяют три основных формы инфекционной болезни, каждая из которых смертельно опасна. Стоит ли бояться эпидемии, рассказал врач-иммунолог Николай Крючков.

Врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков уверен, что опасаться не стоит, даже если носитель неделю гулял по столице.

- Это заболевание не характеризуется как вирусная инфекция или сверхзаразное. Реальной угрозы вспышки в Москве или какой-то там эпидемии, нет, - отметил врач в беседе с Пятым каналом.

Врачи выделяют три формы сибирской язвы: кожную, желудочно-кишечную и легочную. Все они считаются смертельно опасными, но летальность у них различается.

Кожная убивает до 20% заразившихся, а желудочно-кишечная и легочная — до 80%. Двумя последними формами заразиться от человека нельзя, передается только первая, но при условии, что есть поврежденная кожа и длительный контакт.

- Но если вовремя начать лечение кожной формы, то выживают практически все, - напомнил врач.

При данной форме недуга на коже образуются гнойные воспаления и карбункулы. На начальной стадии они легко поддаются лечению.

В Чувашии тоже зафиксировано три случая заражения, но и они вряд ли не приведут к массовой вспышке заболевания, поскольку не передаются от человека к человеку.

Научный сотрудник Института иммунологии и физиологии Уральского отделения РАН Михаил Болков отметил, что сибирская язва передается только через контакт с животными или спорами, пишет газета "Известия".

В свою очередь врач-инфекционист, главный врач "Инвитро-Юг" Светлана Машкова рассказала, что заразиться можно через загрязненную пищу - при попадании спор сибирской язвы в организм при употреблении мяса больных животных. Тогда в ЖКТ образуются язвы, как на коже. В таком случае прогноз неблагоприятный.

А вот легочная форма провоцируется пылью, пишет "Российская газета".