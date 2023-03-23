Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+7°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиНедвижимость23 марта 2023 7:22

Почти половина россиян признались, что соседский ремонт портил их имущество

Но далеко не всем удавалось договориться миром
Елена АКИМОВА
Почти половина россиян признались, что соседский ремонт портил их имущество

Почти половина россиян признались, что соседский ремонт портил их имущество

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Почти половина россиян хотя бы раз в жизни сталкивалась с ситуациями, когда соседский ремонт наносил ущерб их имуществу.

В 60% случаев сумма покрытия составляла от 10 до 50 тыс.рублей., а 20% респондентов «попали» на 100 тыс.рублей. А еще столько же оценили потери в сумму от 100 тыс.рублей до миллиона.

В 30% случаев соседям не удается договариваться, так как виновник происшествия просто игнорирует претензии. 20% приходится устраивать скандал, и только 14% расходятся миром: виновник компенсирует траты или нанимает мастера для устранения повреждений. 12,3%, отчаявшись договориться, обращаются в суд. А 6% имеют страховой полис, так что проблемы с ремонтом решаются проще.

На что чаще всего жалуются соседи во время ремонта в доме:

Шум – 42%,

Грязь в подъезде – 31%,

Поломанные лифты – 22,9%,

Строительный мусор в неположенных местах – 12%,

Поврежденные стены и двери на этаже – 23%,

Повреждение общедомовой проводки и коммуникаций – 11%,

Потопы -7,5%,

Появление трещин на стенах -4,8%

Пожар в доме – 3,5%.

Об этом говорят результаты исследования компании «АльфаСтрахование», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

В России с 1 марта могут лишить жилья за нарушение прав соседей. Также допускается отчуждение имущества за использование не по назначению или плохое содержание, пишет газета "Известия".

Соответствующие изменения внесли в Гражданский кодекс.

Сначала собственнику в случае нарушения могут направить предупреждение, а также назначить срок для ремонта, если он необходим. После этого, если собственник не исправил нарушение, уполномоченный орган инициирует продажу имущества с торгов через суд, передает Москва 24.

Есть еще одно нововведение в 2023 году. Оно касается штрафов для собственников квартир и дач. Владельцы частных домов также будут обязаны согласовывать перепланировку и переустройство своей недвижимости, передает "360".