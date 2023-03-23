Почти половина россиян признались, что соседский ремонт портил их имущество Фото: Алексей БУЛАТОВ

Почти половина россиян хотя бы раз в жизни сталкивалась с ситуациями, когда соседский ремонт наносил ущерб их имуществу.

В 60% случаев сумма покрытия составляла от 10 до 50 тыс.рублей., а 20% респондентов «попали» на 100 тыс.рублей. А еще столько же оценили потери в сумму от 100 тыс.рублей до миллиона.

В 30% случаев соседям не удается договариваться, так как виновник происшествия просто игнорирует претензии. 20% приходится устраивать скандал, и только 14% расходятся миром: виновник компенсирует траты или нанимает мастера для устранения повреждений. 12,3%, отчаявшись договориться, обращаются в суд. А 6% имеют страховой полис, так что проблемы с ремонтом решаются проще.

На что чаще всего жалуются соседи во время ремонта в доме:

Шум – 42%,

Грязь в подъезде – 31%,

Поломанные лифты – 22,9%,

Строительный мусор в неположенных местах – 12%,

Поврежденные стены и двери на этаже – 23%,

Повреждение общедомовой проводки и коммуникаций – 11%,

Потопы -7,5%,

Появление трещин на стенах -4,8%

Пожар в доме – 3,5%.

Об этом говорят результаты исследования компании «АльфаСтрахование», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

В России с 1 марта могут лишить жилья за нарушение прав соседей. Также допускается отчуждение имущества за использование не по назначению или плохое содержание, пишет газета "Известия".

Соответствующие изменения внесли в Гражданский кодекс.

Сначала собственнику в случае нарушения могут направить предупреждение, а также назначить срок для ремонта, если он необходим. После этого, если собственник не исправил нарушение, уполномоченный орган инициирует продажу имущества с торгов через суд, передает Москва 24.

Есть еще одно нововведение в 2023 году. Оно касается штрафов для собственников квартир и дач. Владельцы частных домов также будут обязаны согласовывать перепланировку и переустройство своей недвижимости, передает "360".