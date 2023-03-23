В Петропавловске-Камчатском создадут общественно-культурное пространство в историческом центре города

Жюри определило финалистов Всероссийского конкурса на создание эскизного проекта общественно-культурного центра в Петропавловска-Камчатском. Новое пространство появится в городе в рамках реализации разработанного ДОМ.РФ мастер-плана исторического центра и концепции благоустройства Центральной площади столицы Камчатского края.

ЗАПРОС НА ДОМИНАНТУ

«Конкурс является важным этапом комплексной работы по развитию территорий Петропавловска-Камчатского. Идея создания общественно-культурного центра – одно из пожеланий местных жителей, высказанных во время разработки мастер-плана. Уверен, победитель будет учитывать не только наши разработки, но также стилистические особенности ансамбля площади. Так появится доминанта, которая станет точкой притяжения не только для горожан, но и туристов», — отметил директор по развитию городской среды ДОМ.РФ Антон Финогенов.

Для участия в конкурсе были приглашены архитектурные бюро с релевантным опытом создания новых общественных пространств, модернизации существующих учреждений культуры, социально-экономического обоснования и авторского надзора на всех стадиях реализации проекта. В марте жюри рассмотрело заявки 10 команд, в итоге были определены финалисты: консорциум из архбюро Wowhaus (Москва), horovod. space (Москва) и Sheredega Consulting (Москва); консорциум бюро «ГОРА» (Нижний Новгород) и М4 (Москва); архитектурное бюро ASADOV (Москва).

В супер-финале они займутся разработкой архконцепции общественно учреждения в Центральном планировочном районе Петропавловска-Камчатского между Авачинской бухтой и озером Култучным. Это исторически сложившийся район, имеющий особый архитектурно-пространственный колорит. Концепция должна учесть этот контекст и окружающий природный ландшафт.

«Особо хочу подчеркнуть профессионализм нашего Жюри, в которое вошли как ведущие архитекторы страны, такие как главный архитектор города Москвы и другие представители архитектурного сообщества России и Камчатки, так и экспертное сообщество, институты развития и представители региона. Работа ведётся поистине кропотливая и я уверен, что в итоге мы получим действительно знаковый во всех смыслах комплекс», – отметил губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

ПОБЕДИТЕЛЯ ОПРЕДЕЛЯТ 24 МАЯ

Финалисты конкурса отправятся в Петропавловск-Камчатский, где для них будет проведён установочный семинар. На протяжении пяти дней команды будут вести совместную работу с руководством региона и города, экспертами, представителями общественных и молодёжных организаций. Полученные во время мероприятия рекомендации помогут им при разработке конкурсных предложений. Победитель конкурса будет определён 24 мая на финальном заседании Жюри.

«Центральная часть города имеет большой природно-ландшафтный потенциал. Будущее здание и площадь должны максимально раскрывать видовые точки. Нам хотелось бы, чтобы здание позволило сделать из центральной площади территорию ежедневного отдыха, деятельности, полезного досуга. Здание будет не просто наполнять смыслами данную территорию, но и служить комфортным пространством для пребывания людей», – подчеркнул заместитель Министра строительства и жилищной политики, главный архитектор Камчатского края Михаил Кудряшова.

Напомним, всероссийский конкурс на создание архитектурной концепции (эскизного проекта) общественно-культурного центра организован АНО «Центр компетенций развития городской среды Камчатского края» при поддержке ДОМ.РФ, Правительства Камчатского края, Администрации Петропавловска-Камчатского городского округа и группы компаний «Бамтоннельстрой-Мост». Оператором выступила Международная урбанистическая лаборатория «ЦЕНТР ЛАБ».