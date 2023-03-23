Россия произведет в 2023 году полторы тысячи танков Фото: Иван МАКЕЕВ

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сообщил, что в 2023 году Россия выпустит 1,5 тыс. танков. При этом наша техника гораздо лучше западной, подчеркнул он.

— Одних танков в этом году мы 1,5 тысячи штук сделаем. Прокалькулируйте, сколько получит наш противник даже по самым оптимистичным расчетам – вот вам и ответ, — прокомментировала Дмитрий Медведев поставки Украине западной техники.

Зампред Совбеза отметил, что Россия выигрывает не только количеством, но и качеством. Российские танки Т-90М сейчас лучшие в мире, считает он. Благодаря идеальному соотношению массы, «Прорыв» быстрый и маневренный.

— Он, безусловно, лучше, чем Leopard, чем Challenger, чем Abrams, в том числе и по своим тактико-техническим данным, даже по такому компоненту как масса, — сказал Медведев.

Ранее российские военные заявили о готовности ко встрече с западными танками.