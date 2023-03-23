Россия нарастила поставки в Китай платины в 279 раз в 2023 году

Поставки платины из России в Китай взлетели в 279 раз в 2023 году Фото: REUTERS

Поставки платины из России в Китай с начала 2023 года выросли в 279 раз. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Главного таможенного управления КНР.

Как следует из представленной информации, Китай закупил 1,67 тонны драгоценного металла. Для сравнения, за аналогичный период прошлого года поставки составляли 5,99 кг.

В "Норникеле" такой взлет экспорта в Китай объяснили переориентацией экономики РФ с Запада на Азию.

Существенно увеличились и поставки палладия. Рост составил 8,5 раза. Также подскочил экспорт в КНР родия. Продажи выросли в семь раз.

Как писал сайт KP.RU, эксперты кредитно-рейтингового агентства АКРА спрогнозировали, что снижение ВВП России в текущем году может составить 1-1,5%, а не как ожидалось ранее 2,8%. По их оценке, в 2024 году в России будет рост ВВП на 0,8-1,8%, а через год - на 0,4–1,6%.

Ранее президент РФ Владимир Путин на встрече с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином заявил, что торговый оборот России и Китая увеличился за десять лет более чем в два раза.

Напомним, объем торгового оборота между Россией и Китаем по итогам 2022 года увеличился до 190 млрд долларов. Об этом рассказал китайский посол в Москве Чжан Ханьхуэй, уточнив, что торговля между двумя странами за два месяца текущего года выросла на четверть по сравнению с таким же периодом прошлого года, а импорт из РФ увеличился почти на треть.