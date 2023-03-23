Глава Амурской области Василий Орлов: Новый аэровокзал в Благовещенске будет в три раза больше существующего

Новый терминал аэропорта в Благовещенске планируется построить к весне 2025 года. Фото: Артем КИЛЬКИН

Поток пассажиров в аэропорту Благовещенска за последние десять лет вырос более чем в четыре раза. В прошлом году здесь был поставлен рекорд - 843 тысячи пассажиров. По прогнозам экспертов, эта тенденция сохранится, и уже к 2024 году пассажиропоток в главной воздушной гавани Приамурья превысит один миллион человек. Старая инфраструктура не справляется с этой нагрузкой, ее ждет масштабная модернизация. Проект реконструкции международного аэропорта Благовещенск (Игнатьево) губернатор Амурской области Василий Орлов представил главе делегации Совета Федерации, председателю комитета по экономической политике Андрею Кутепову. Делегация посетила Приамурье с рабочим визитом по поручению главы Совета Федерации Валентины Матвиенко.

«В рамках комплексной реконструкции построят новый грузовой терминал, терминал внутренних и международных воздушных линий – он будет больше в три раза, чем существующий аэровокзальный комплекс, - рассказал Василий Орлов. - Предполагаемая мощность – одна тысяча пассажиров в час. Кроме того, сейчас активно строится новая взлётно-посадочная полоса. Она будет длиной три тысячи метров и сможет принимать все типы существующих судов пассажирского назначения. Работы финансируются за счёт федерального бюджета».

В 2021 году здесь оснастили временный пункт пропуска через границу, и сейчас Благовещенск готов обслуживать международные рейсы. Власти Приамурья заключили концессионное соглашение с компанией «АБС Благовещенск» о комплексной реконструкции инфраструктуры аэропорта. Объём частных инвестиций в проект составляет около 10 миллиардов рублей. В мае будет заключен договор с генеральным подрядчиком, после чего начнется строительство аэровокзала. По плану новый терминал будет готов весной 2025 года.

Андрей Кутепов отметил высокие темпы развития Амурской области.

«Я еще не встречал ещё региона с населением 700 тысяч человек, с такими темпами развития. В этом вы сопоставимы может быть, сейчас с Москвой, чуть-чуть уже отстаёт Санкт-Петербург. Здесь есть два мега-проекта в части химической и нефтяной промышленности, плюс к этому есть космодром, возводится такое количество жилых домов, образовательных учреждений. Объективно – вы взяли серьёзную планку», - подчеркнул сенатор.