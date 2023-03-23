Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество23 марта 2023 8:44

Семья умершего жителя Оренбурга отсудила у трех больниц компенсацию морального вреда в 180 тысяч рублей

Мужчине умер из-за ошибок врачей
Елена Шкатова
Суд в стал на сторону семьи

Суд в стал на сторону семьи

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Дзержинский районный суд Оренбурга обратились жена и два сына умершего мужчины. Они рассказали, что в сентябре 2020 года ему стало плохо. Поднялась температура, появилась сильная слабость. Назначенное терапевтом лечение не помогло.

Когда сделали компьютерную томографию, выяснилось, что у оренбуржца уже поражено 55% легких. Его увезли в больницу. Но через некоторое время из-за отека и инфаркта головного мозга мужчина скончался, пишет 56orb.ru.

Родственники обвинили в трагедии медиков и обратились в суд. В ходе расследования выяснилось, что врачи больницы им. Пирогова, ООКБ №2 и областного наркологического диспансера действительно допустили нарушения на каждом этапе лечения. В том числе, при ведении документации. Сотрудники медучреждений не учли возраст пациента, проблемы с сердечно-сосудистой системой и онкологическое заболевание.

Потерпевшие просили взыскать с больниц по 1 млн рублей компенсации морального вреда. В результате с медицинских организаций в пользу каждого из сыновей, а также жены было взыскано по 60 000 рублей. Решение суда пока не вступило в силу.