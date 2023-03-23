Глава энергорегулятора Германии предупредил о дефиците газа в стране зимой 2024 года

В Германии предупредили о дефиците газа в стране зимой 2024 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Германия следующей зимой может столкнуться с дефицитом газа, считает глава Федерального сетевого агентства ФРГ Клаус Мюллер.

В интервью газете Financial Times он заявил, что энергетический кризис в Германии еще не закончился, а «опасность нехватки газа все еще существует». По словам Мюллера, проблемы будут зависеть от того, как сильно власти страны продолжат ограничивать использование газа и обеспечивать диверсифицированные поставки в Германию.

Как отметил глава агентства, к рискам нехватки газа относится восстановление экономики Китая, которое подстегнуло спрос на голубое топливо и, как следствие, вызвало рост цен на него. Кроме того, отметил он, зима 2023-2024 годов станет первой, в которой Германия окажется при полном отсутствии российского трубопроводного газа. При этом существенного увеличения поставок сжиженного природного газа из других стран не ожидается, добавил Мюллер.

Для того, чтобы легче пережить энергетический кризис, компаниям и домохозяйствам будет необходимо еще больше сократить потребление энергии, предупредил глава Федерального сетевого агентства Германии.

Как писал сайт KP.RU, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что зависимость Евросоюза от российских нефти и газа осталась в прошлом.

Напомним, ранее глава Федерального сетевого агентства ФРГ заявлял об окончании эпохи дешевой энергии для Европы.