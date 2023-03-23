В Московской области выявили второй случай подозрения на сибирскую язву Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Министерстве здравоохранения Московской области сообщили о втором известном случае подозрения на сибирскую язву в регионе. Оба пациента госпитализированы. Предварительные анализы диагноз не подтвердили, передает телеграм-канал ведомства.

В пресс-службе Минздрава Подмосковья рассказали, что в подведомственном медучреждении находятся двое контактных пациентов с подозрением на сибирскую язву.

— Они были доставлены в больницу бригадой скорой помощи с соблюдением всех эпидемиологических мер. Пациенты помещены в мельцеровский изолированный бокс для исключения контактов, — отметили в министерстве.

У них взяли необходимые анализы и направили их в лабораторию для установки диагноза. Наличие сибирской язвы предварительно не подтвердили.

Ранее сообщалось, что три жителя деревни в Чувашии заразились сибирской язвой из-за забитого соседом больного бычка. Возбуждено уголовное дело. Врач-иммунолог заверил, что эпидемия сибирской язвы России не грозит.