Медведев считает, что Россия обладает более мощным оружием, чем РСЗО HIMARS Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

У России имеется более мощное и точное оружие, чем американская реактивная система залпового огня (РСЗО) HIMARS, считает заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«Все время вспоминают этот самый HIMARS. Это вполне достойное оружие, тут ничего нельзя сказать. Но мы обладаем не худшим видом оружия, которое точность и глубину поражения имеет такую же и лучше», – сказал он журналистам.

Как считает замглавы Совбеза России, в настоящее время идет конфликт в области высокоточного оружия. По словам политика, российский управляемый снаряд «Краснополь» показывает очень высокую эффективность поражения близко стоящих целей. Кроме того, у России есть некоторые другие разработки, в том числе в сфере РСЗО, добавил Медведев.

Как писал сайт KP.RU, ранее зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что угроза ядерного апокалипсиса возрастает с каждым днем поставок иностранного оружия в зону конфликта на Украине. По его словам, Запад не видел решимости России и ее президента и из-за этого столкнулся с гораздо более серьезными последствиями, чем предполагал.