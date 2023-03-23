Минский суд приговорил бывшего журналиста "КП-Беларусь" Можейко к трем годам колонии

Геннадий Можейко Фото: СОЦСЕТИ

Минский суд вынес приговор бывшему журналисту "Комсомольской правды в Беларуси" Геннадию Можейко в четверг, 23 марта 2023 года.

Судьи признали корреспондента виновным по уголовным статьям об "оскорблении президента республики" и "разжигании расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни". Ему назначено наказание в виде трех лет лишения свободы.

Как следует из позиции стороны обвинения, с которой согласился суд, Можейко "проявлял безнравственный интерес к экстремистской деятельности", являлся "ее сторонником", а также "действовал по мотивам политической и идеологической вражды".

Следствие также заявило, что "нарушая общечеловеческую мораль, изготовил и разместил" в интернете "негативные, непристойные и недопустимые" высказывания в отношении главы государства.

Геннадий Можейко своей вины в инкриминируемых деяниях не признал.

Как ранее писал сайт KP.RU, по одному из эпизодов журналисту вменяют то, что он вообще не делал. Подробности резонансного дела читайте по ссылке.