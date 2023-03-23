СК России изучит рассказ участника СВО о пытках током и водой в украинском плену

Российские следователи расследуют сообщения о пытках в украинском плену Фото: Олег ЗОЛОТО

Следственный комитет (СК) России изучит сообщение жителя Донецка, отправившегося добровольцем в зону проведения специальной военной операции (СВО), о пытках в украинском плену. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства в четверг, 23 марта 2023 года.

"Российский военнослужащий, освобожденный из украинского плена, рассказал о пытках и издевательствах, - уточнили в СК. - По его словам, украинские боевики пытали его электрическим током".

Также следственные органы проведут расследование обстрелов Лисичанска и уничтожения жилых домов в Артемовске со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Уточняется, что при обстреле один человек погиб, еще один – получил ранения.

Как ранее писал сайт KP.RU, вернувшийся из плена доброволец из Донецка сообщил, что боевики из националистического полка "Азов"* практиковали пытки пленных электрическим током и водой, а также лишением пищи и воды.

По его словам, из пленных "выбивали" сведения о подразделениях, в которых те служили, позывные сослуживцев и номера телефонов родных и близких.

*Организация признана террористической, запрещена в РФ.