Депутат Госдумы Лантратова предложила снизить ипотечную ставку для многодетных семей до 2% Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова обратилась к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину с предложением снизить ипотечную ставку для многодетных семей до 2%. Сейчас в большинстве регионов она составляет 6%.

Как объяснила депутат, такое решение поможет более эффективно поддерживать многодетные семьи, что в свою очередь приведет к увеличению рождаемости.

Сейчас ипотеку под 2% годовых выдают только на Дальнем Востоке.

— С учетом изложенного прошу вас, уважаемый Михаил Владимирович, рассмотреть данную инициативу по поддержке многодетных семей и представить позицию Правительства Российской Федерации по данному вопросу, — написала Яна Лантратова.

Сегодня в России проживают 1,7 млн семей с тремя и более несовершеннолетними детьми. 2,5 тыс. пар воспитывают 10 и более детей. Статистика говорит о снижении рождаемости в стране вчетверо за последний век. Сами россияне выдвинули идеи о том, как можно исправить ситуацию. В списке предложений из народа лидирует улучшение жилищных условий для многодетных семей.