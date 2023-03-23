Путин обсудил экономическое сотрудничество с султаном Омана Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с султаном Омана Хейсамом Бен Тареком Аль Саидом. Стороны обсудили совместные экономические проекты.

«Проведен обстоятельный обзор состояния и перспектив развития российско-оманского взаимодействия. Особое внимание уделено расширению торгово-экономической кооперации и реализации взаимовыгодных совместных проектов, в том числе в транспортно-логистической сфере», – сообщается на сайте Кремля.

Кроме того, политики обменялись мнениями о ситуации на Ближнем Востоке. Российский лидер также поздравил оманского коллегу с началом священного для мусульман месяца Рамадан.

Как отметили в Кремле, разговор Путина и Бен Тарека Аль Саида стал первым двусторонним контактом на высшем уровне со времени установления дипломатических отношений между Россией и Оманом. Беседа политиков состоялась по инициативе оманской стороны, подчеркивается в сообщении.