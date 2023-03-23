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НовостиОбщество23 марта 2023 10:44

Конституционный суд РФ постановил, что посуточная сдача квартиры не является гостиничными услугами

В постановлении указано, что минимальный срок аренды не ограничен законодательством
Роман КИЛЬМЯШКИН
Конституционный суд России указал, что минимальный срок аренды не установлен законодательством

Конституционный суд России указал, что минимальный срок аренды не установлен законодательством

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Конституционный суд (КС) России вынес вердикт по жалобе предпринимателя из Пскова, деятельность которого по посуточной сдаче квартиры в жилом доме в судебном порядке была признана предпринимательской деятельностью. Об этом сообщает РИА Новости.

Как следует из постановления КС, посуточная сдача квартиры не является гостиничными услугами, так как собственник жилья вправе передавать его в аренду на срок до пяти лет, а минимальный период подобного договора не установлен.

Исключение составляют случаи, когда такая деятельность создает существенные неудобства для других жильцов либо "очевидно повышает" эксплуатацию мест общего пользования в многоквартирном доме.

На этом основании КС направил дело псковского бизнесмена на пересмотр, чтобы суд общей юрисдикции вынес обоснованное решение с учетом указанных обстоятельств.

Как ранее писал сайт KP.RU, адвокат, партнер адвокатского бюро "Юрлов и Партнеры" Анастасия Шеверева рассказала, как безопасно сдать квартиру в аренду.

По ее словам, первым делом перед сдачей жилья в аренду нужно внимательно изучить договор, который подписываете с арендатором. Порой в договоре с названием "аренда" прописаны условия купли-продажи или ренты.

Паспортные данные арендаторов лучше проверять через сервис ФМС. В договоре должны быть прописаны все запреты и разрешения по ремонту. Стоит обсудить, допускается ли субаренда третьим лицам, проживание с домашними животными.