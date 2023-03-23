Конституционный суд РФ постановил, что посуточная сдача квартиры не является гостиничными услугами

Конституционный суд России указал, что минимальный срок аренды не установлен законодательством Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Конституционный суд (КС) России вынес вердикт по жалобе предпринимателя из Пскова, деятельность которого по посуточной сдаче квартиры в жилом доме в судебном порядке была признана предпринимательской деятельностью. Об этом сообщает РИА Новости.

Как следует из постановления КС, посуточная сдача квартиры не является гостиничными услугами, так как собственник жилья вправе передавать его в аренду на срок до пяти лет, а минимальный период подобного договора не установлен.

Исключение составляют случаи, когда такая деятельность создает существенные неудобства для других жильцов либо "очевидно повышает" эксплуатацию мест общего пользования в многоквартирном доме.

На этом основании КС направил дело псковского бизнесмена на пересмотр, чтобы суд общей юрисдикции вынес обоснованное решение с учетом указанных обстоятельств.

Как ранее писал сайт KP.RU, адвокат, партнер адвокатского бюро "Юрлов и Партнеры" Анастасия Шеверева рассказала, как безопасно сдать квартиру в аренду.

По ее словам, первым делом перед сдачей жилья в аренду нужно внимательно изучить договор, который подписываете с арендатором. Порой в договоре с названием "аренда" прописаны условия купли-продажи или ренты.

Паспортные данные арендаторов лучше проверять через сервис ФМС. В договоре должны быть прописаны все запреты и разрешения по ремонту. Стоит обсудить, допускается ли субаренда третьим лицам, проживание с домашними животными.