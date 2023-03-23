Захарова заявила об иммунитете высших должностных лиц государств перед решениями МУС Фото: Иван МАКЕЕВ

Высшие должностные лица государств имеют иммунитет перед решениями Международного уголовного суда, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Россия не признает юрисдикцию организации никогда не сотрудничала с ней.

Мария Захарова отметила, что действия МУС в отношении нашей страны юридически незначительны. Не представляют опасности они и в случае, если президент Путин отправится за границу.

— А что касается внешнего мира, то согласно международному праву, должностные лица государств пользуются иммунитетом. У должностных лиц высокого ранга этот иммунитет абсолютен. Решение МУС этого отменить не может, — пояснила Мария Захарова.

Также дипломат подчеркнула, что Россия никогда не сотрудничала с Международным Уголовным судом и делать это не будет.

Напомним, досудебная палата МУС 17 марта 2023 года выдала ордер на «арест» Владимира Путина. В России такое решение высмеивают, так как оно не имеет настоящей юридической силы.