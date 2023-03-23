Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика23 марта 2023 10:56

Захарова заявила об иммунитете высших должностных лиц государств перед решениями МУС

Неприкосновенность лидеров государств гарантирует международное право
Мила ГЕНЬ
Захарова заявила об иммунитете высших должностных лиц государств перед решениями МУС

Захарова заявила об иммунитете высших должностных лиц государств перед решениями МУС

Фото: Иван МАКЕЕВ

Высшие должностные лица государств имеют иммунитет перед решениями Международного уголовного суда, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Россия не признает юрисдикцию организации никогда не сотрудничала с ней.

Мария Захарова отметила, что действия МУС в отношении нашей страны юридически незначительны. Не представляют опасности они и в случае, если президент Путин отправится за границу.

— А что касается внешнего мира, то согласно международному праву, должностные лица государств пользуются иммунитетом. У должностных лиц высокого ранга этот иммунитет абсолютен. Решение МУС этого отменить не может, — пояснила Мария Захарова.

Также дипломат подчеркнула, что Россия никогда не сотрудничала с Международным Уголовным судом и делать это не будет.

Напомним, досудебная палата МУС 17 марта 2023 года выдала ордер на «арест» Владимира Путина. В России такое решение высмеивают, так как оно не имеет настоящей юридической силы.