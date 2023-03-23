Мишустин: Страны мира начинают понимать, что им не по пути с коллективным Западом Фото: Михаил ФРОЛОВ

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о том, что сейчас всё больше и больше стран в мире начинают осознавать злонамеренные планы Запада. Справедливый мир попросту несовместим с теми правилами, которые навязывают другим странам США и Евросоюз.

Империалистические планы Запада, предполагающие согласие только с их позицией, и никакой больше, по сути, привели мир в состояние, где каждое государство вынуждено бороться за право самостоятельно выбирать свой путь развития.

«Идет жесткая стратегическая конкуренция. А по факту – борьба за право выбирать собственный путь», - говорит Мишустин.

По словам премьер-министра, именно навязанные Западом правила не дают странам выбирать этот путь. И если какое-либо государство заинтересовано в своих национальных интересах, в благе своего народа, то оно вынуждено идти наперекор планам США и ЕС.

Ранее KP.RU сообщал о том, что Мишустин спрогнозировал полную адаптацию России к непрекращающемуся давлению коллективного Запада в 2024 году. После этого страна встанет на путь долгосрочного, стабильного и поступательного развития в новых условиях.