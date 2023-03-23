Кабмин внесет в Госдуму проект закона о свободной экономической зоне в новых регионах России

Михаил Мишустин. Фото Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Кабинет министров России разработал законопроект о свободной экономической зоне в новых регионах России, то есть Запорожской и Херсонской областях, Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР). Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе ежегодного отчета в Госдуме в четверг, 23 марта 2023 года.

По его словам, проект закона планируется внести на рассмотрение в нижнюю палату российского парламента в ближайшее время.

"Завтра на заседании правительства рассмотрим законопроект о создании свободной экономической зоны в этих субъектах, - уточнил Мишустин. - И внесем его в Государственную Думу".

Правительство рассчитывает, что они достигнут общероссийского уровня по всем показателям через восемь лет. В частности, большие надежды в ДНР и ЛНР возлагаются на добычу угля, машиностроение и химическую промышленность, а в Запорожской и Херсонской областях – на сельское хозяйство.

Как ранее писал сайт KP.RU, проблемы жителей новых регионов России необходимо решать в кратчайшие сроки. Соответствующее поручение президент РФ Владимир Путин озвучил на расширенном заседании коллегии МВД страны в понедельник, 20 марта 2023 года.

Напомним, глава Крыма Сергей Аксенов выразил мнение, что период полной интеграции ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в хозяйственную, а также образовательную и гуманитарную структуры России может занять до пяти лет.

Чиновник указал на наличие вопросов, которые нельзя будет решить путем прямого применения федерального законодательства, что, как он отметил, приведет к наделению максимальным количеством полномочий руководителей данных регионов.