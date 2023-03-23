Илон Маск высмеял заявления президента США о борьбе с изменениями климата Фото: REUTERS

Американский миллиардер Илон Маск высмеял в социальных сетях заявления президента США Джо Байдена о борьбе с изменениями климата, намекнув на то, что пока власти занимаются «зелёными» инициативами, у них разваливается банковская система.

В четверг, 23 марта, Байден выступил с заявлением о том, что его администрация гордится самой массовой кампанией по реализации проектов, связанных с климатическими инициативами. Маск же отметил, что пока Байден борется с таянием ледников - у него натурально «тают» банки.

«Umm … the banks are melting», - написал Маск в соцсетях под заявлением Байдена, что можно перевести буквально как «Ммм... банки тают».

Напомним, что тема с уничтожением банковской системы США начала активно обсуждаться после того, как за считанные дни разорился один из крупнейших банков страны - Silikon Valley Bank, что вызвало цепную реакцию и в других финансовых организациях Штатов.

Ранее KP.RU сообщал о том, что Илон Маск оценил нынешнее состояние банковской системы в США как критическое.