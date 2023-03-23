Американский разведчик Риттер предсказал Украине поражение в случае потери Артемовска Фото: REUTERS

Украина проиграет в конфликте с Россией, если потеряет Артемовск, считает офицер разведки морской пехоты Соединенных Штатов в отставке Скотт Риттер.

«Артемовск будет такой битвой, в ходе которой будет написана история. Украинцы в какой-то момент будут сломлены, и начнется процесс распада, который приведет к тому, что, если конфликт будет продолжаться в том же духе, Украина проиграет где-то летом или в начале осени», – заявил он на своем YouTube-канале.

По мнению разведчика, украинским властям придется заплатить большую цену, если они продолжат противостояние с Россией и не примут никакого плана по урегулированию конфликта. Риттер считает, что мирный план Китая является наиболее приемлемым для Киева в сегодняшней ситуации, и если Владимир Зеленский решит принять его, он спасет Украину, ее армию, и останется у власти.

Напомним, накануне советник временно исполняющего обязанности главы ДНР Ян Гагин заявил, что российские силы практически полностью блокировали Артемовск.

Между тем командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский заявил о планируемом контрнаступлении на Артемовск.