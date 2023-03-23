Власти Финляндии разрешили перевозку задержанных в порту Котка российских удобрений Фото: REUTERS

Министерство иностранных дел Финляндии разрешило транспортировку российских удобрений, судно с которыми было задержано в порту Котка.

«МИД сделал исключение для партии российских удобрений, задержанных в порту Котка. Санкционные правила ЕС не препятствуют ввозу или транзиту удобрений из России в Евросоюз (кроме калийных). Однако в соответствии с персональными санкциями активы и финансовые ресурсы, принадлежащие или контролируемые лицом, находящимся под санкциями, должны быть заморожены», – сказано на сайте ведомства.

Как уточнили в МИД Финляндии, судно было задержано 9 марта, а спустя 19 дней власти получили запрос от покупателя удобрений на исключение из правил. Ведомство разрешило транспортировку груза, поскольку оно следовало в третью страну в целях содействия продовольственной безопасности. С каким именно российскими бизнесменом было связано судно с удобрениями, в финском МИД не уточнили.

Как писал сайт KP.RU, 14 марта замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко сообщил о продлении зерновой сделки, но только на 60 дней. Замглавы российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Москва продолжает добиваться снятия всех ограничений для продолжения поставок на мировые рынки своей сельхозпродукции.

В свою очередь президент России Владимир Путин заявил, что страны Запада чинят препятствия попыткам России бесплатно передать африканским государствам удобрения.