На Украине откроется представительство Международного уголовного суда Фото: REUTERS

На Украине появится представительство Международного уголовного суда (МУС), несмотря на то что власти страны так и не ратифицировали Римский статус ещё с 2000 года. О подписании меморандума сообщил генпрокурор Украины Андрей Костин.

Как заявляет Костин, 23 марта 2023 года был подписан меморандум между властями Украины и руководством МУС, что позволит ведомству действовать на территории страны в более комфортных условиях. Прокурор МУС Карим Хан, вместе со своей командой, сможет оставаться на Украине (где он сейчас находится) на более длительный срок, и им предоставят защищённый офис.

Напомним, МУС действует на основании Римского статута 1998 года, который подписали 123 страны. Украина его хоть и подписала ещё в 2000 году, но ратифицировать так и не стала. Это означает, что юридически ведомство не может действовать на территории этой страны. Также под юрисдикцию суда не попадают крупнейшие игроки международной арены, такие как Китай, Россия и США.