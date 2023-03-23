Командир "Ахмата" Алаудинов заявил, что Зеленский физически не мог приехать в Артемовск

В районе Артемовска продолжаются ожесточенные бои Фото: REUTERS

Командир спецназа “Ахмат” Апты Алаудинов в эфире телеканала “Россия 1” заявил, что президент Украины Зеленский не мог посетить город Артемовск, о чем ранее писали некоторые СМИ. По словам Алаудинова, в городе и рядом с ним в данный момент идут жесткие бои, и Зеленский мог посетить Артемовск только “в мультипликационном видео в его бункере”.

“В других же случаях ни Зеленский, ни кто-либо из руководства Украины вряд ли смог бы оказаться в Артемовске, это физически невозможно. Мы знаем, что его там физически не было” – сказал командир спецназа Алаудинов.

Алаудинов подчеркнул, что Киев не показал видео прибытия и отъезда Зеленского, что следовало бы сделать для убедительности их заявлений.

Как сообщал сайт KP.RU, Артемовск, по мнению Алаудинова, удерживают от семи до десяти тысяч военных ВСУ, и ежедневно погибают сотнями из-за плохой подготовки и активных наступательных действий российских сил.

Напомним, недавно политический редактор британской газеты The Times Кэролайн Уилер получила разрешение побывать на экскурсии в бункере президента Зеленского и поделилась своими мрачными впечатлениями от увиденного.