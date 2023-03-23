Представитель Белого дома Кирби назвал «оскорблением» награждение российских лётчиков за сбитый беспилотник США Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вашингтон считает "оскорбительным" то, что Минобороны России выдало награды лётчикам, сбившим над Чёрным морем американский беспилотник MQ-9 Reaper. Представитель Белого дома, координатор Совета по национальной безопасности США Джон Кирби даже перешёл на оскорбления в адрес российских пилотов.

По словам Кирби, Белый дом считает "оскорблением" решение о награждении, так как лётчики ВС РФ «подвергли опасности не только себя, но и имущество Соединённых Штатов», делая это, якобы, злонамеренно. После чего спикер прямо оскорбил российских военных, которые ловко пресекли попытку нарушения американцами государственной границы своей страны.

Напомним, 22 марта министр обороны Сергей Шойгу наградил двоих майоров, Сергея Попова и Василия Вавилова, орденами Мужества. Военнослужащие не дали американскому беспилотнику собирать разведданные возле Крыма, в особой пограничной зоне России, введённой в связи с проведением спецоперации.

Ранее KP.RU сообщал о том, что российские лётчики сумели сбить американский беспилотник стоимостью 54 млн долларов, не прибегая к оружию и прямому контакту.